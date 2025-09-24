Un cobertizo de leña para el invierno es pasto de las llamas en Moraña

Un cobertizo que guardaba leña para todo el invierno de una casa de Suiglesias en Moraña ardió por completo esta madrugada, en principio por causas fortuitas, quizás un cortocircuío eléctrico.

Sobre las doce y media de la noche de ayer, los propietarios de la vivienda llamaron al 112 al observar que una de las ventanas estaba más caliente de lo habitual, loque les llevó a salir a la calle y ver que se había producido un incendio en el galpón.

Inmediatamente acudieron al lugra, efectivos de Protección Civil de Cuntis y de Moraña, la Guardia Civil y Bomberos que procedieron a la extinción del fuego con camiones motobomba que tuviron que conducir por pistasinteriores, próximas a la glorieta de los carneiros, a la entrada de Santa Lucía.

El fuego alcanzó unas enormes proporciones. «Estaban ardiendo dos o tres tractores de leña de carballo», explica una de las integrantes del operativo.

Fue un trabajo bastante complejo debido a que se trata de una madera con enorme poder energético por lo que sofocar el fuego suele resultar mucho más complejo que con otro tipo de leños.

Gracias a la presencia de varios camiones cisterna, el fuego quedó finalmente sofocado a eso de las tres de la madrugada. Una hora y media antes, aproximadamente, habían llegado efectivos de Bombeiros que contribuyeron también a los trabajos de extinción y de enfriamiento de la zona, con el propósito de que no se reprodujese el fuego a lo largo de la noche.

Como quedó dicho, el fuego afectó exclusivamente al cobertizo, con tres paredes de hormigón y techo de chapa, sin llegar a dañra la vivienda contigua. Tampoco se registraron daños personales pese a la intensidad de las llamas.

En el lugar de los hechos se concentraron numerosos vecinos que en principio pretendían colaborar con la extinción del fuego en este lugar de Saiáns, pero finalmente fueron los profesionales quienes realizaron el grueso de los trabajos.

No trascendió si en este cobertizo se guardaban herramientas o maquinaria, por lo que todavía es difícil de establecer la cuantía de los daños causados por el fuego que, como se observa en la fotografía, alcanzó enormes proporciones.

Los propietarios de la vivienda si han tenido consecuencias colaterales después del fuego ya que la casa se quedó sin luz eléctrica, pues seguramente ardió alguna de las conexiones principales, explican en fuentes del dispositivo de emergencias que intervino esta pasada madrugada en Moraña.

Fuentes vecinales indican que la leña que ardió se guardaba en este cobertizo anexo a la vivienda para afrontar el invierno, bien con calefacción en la casa o para las cocinas que precisen de este tipo de energía tan tradicional en el rural de Galicia.