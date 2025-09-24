Caldas inicia los trámites del proyecto de urbanización del centro de salud

El Ayuntamiento de Caldas acaba de dar trámite a la contratación para la redacción del proyecto de urbanización del terreno en el que se emplazará el futuro centro de salud de la localidad.

El alcalde Jacobo Pérez subraya que dichas gestiones forman parte de la línea de actuaciones que debe cumplir la Administración local, en relación con el convenio firmado el pasado mes de marzo con la Consellería de Sanidade para que la Xunta de Galicia acometa las obras.

Esta contratación se realiza a través de un contrato menor, que ya cuenta con la correspondiente aprobación del gasto, con una inversión que asciende a 15.000 euros. El documento es el paso inicial para dar un impulso a la tramitación e incluye todo lo relacionado con viales y servicios necesarios.