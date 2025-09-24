Caldas inicia los trámites del proyecto de urbanización del centro de salud
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Caldas acaba de dar trámite a la contratación para la redacción del proyecto de urbanización del terreno en el que se emplazará el futuro centro de salud de la localidad.
El alcalde Jacobo Pérez subraya que dichas gestiones forman parte de la línea de actuaciones que debe cumplir la Administración local, en relación con el convenio firmado el pasado mes de marzo con la Consellería de Sanidade para que la Xunta de Galicia acometa las obras.
Esta contratación se realiza a través de un contrato menor, que ya cuenta con la correspondiente aprobación del gasto, con una inversión que asciende a 15.000 euros. El documento es el paso inicial para dar un impulso a la tramitación e incluye todo lo relacionado con viales y servicios necesarios.
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio