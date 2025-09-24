El BNG y el PSOE de Pontevedra califican la actuación del PP municipal como «despreciable y lamentable»

El pleno celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento de Pontevedra dio lugar a un tenso encuentro entre los grupos políticos municipales. Concretamente, BNG y PSOE se enfrentaron a los populares debido a la falta de concordancia en lo relativo a la iniciativa de los socialistas, con la enmienda de los nacionalistas, de no acoger en la ciudad de Pontevedra ningún evento en el que participe, se represente o se publicite el Estado de Israel debido al genocidio que está teniendo lugar actualmente en la franja de Gaza.

Tras la aprobación de la moción, a la que el PP votó en contra, Rafael Domínguez, portavoz de los populares, pidió a la Fiscalía «que investigue de oficio» si esta acción se trata de un «delito de odio» hacia Israel, defendiendo que los deportistas de este país tienen derecho a participar con su bandera en las competiciones. Por ello, tachó al resto de grupos políticos de «nazis» y «xenófobos».

Los concejales del PSOE de Pontevedra, ayer en el ayuntamiento / Jose Antepazo

Ante esta solicitud, Iván Puentes, portavoz del PSOE en Pontevedra, indica que la actuación del PP le parece «lamentable», además de criticar que la petición fiscal se realizase «a espaldas de los concejales», tachando este acto de «cobarde».

Además, Puentes opina que «el PP traspasó de manera grave una línea que no había traspasado hasta el momento, la de superar la barrera política e intentar atacar personalmente a los concejales de Pontevedra», a quienes acusa de un delito de odio producido con conocimiento, para lo que el artículo 510 del Código Penal establece de uno a cuatro años de cárcel, según señala Puentes. Por ello, afirma que para ellos «nada volverá a ser igual con el PP». Además, expresa que el grupo político «que un día fue de centro y moderado», se está volviendo un partido «ultra y radical».

Por su parte, la teniente de alcalde Eva Villaverde considera que las intervenciones de Rafael Domínguez y su actitud durante el pleno fueron «despreciables». Asimismo, afirma que «dos cosas quedaron claras» en el acto. En primer lugar, que «el PP tenía claro que no iba a manifestar su solidaridad por el pueblo palestino y que en ningún caso iba a condenar el genocidio del Estado criminal de Israel», ya que «se negó a llegar a ningún acuerdo y dijo que iba a votar en contra, independientemente de las modificaciones». En segundo lugar, Villaverde opina que Rafael Domínguez «actúa como un auténtico prosionista» y lo compara con Donald Trump. Además, la teniente de alcalde recalcó «las amenazas» de Domínguez durante el pleno, debido a que «insistió en las consecuencias legales que les podían suponer».

«Resulta que nosotros somos los ilegales, pero es incapaz de llamarle ilegal o genocida a Netanyahu o al Estado criminal de Israel», declara la teniente alcalde, indicando que la finalidad de la propuesta aprobada es «defender la dignidad y la vida del pueblo palestino e intentar por los medios que sean que se presione y se pare esta barbarie, instando a quien pude hacerlo». Por ello, manifiesta: «Si a nosotros nos acusan de un delito de odio por defender al pueblo palestino, bienvenido sea y a mucha honra».

Tanto los concejales del BNG como los del PSOE instan a los organismos internacionales, particularmente, al Comité Olímpico Internacional (COI), «que traten a Israel igual que a Rusia con la invasión a Ucrania». Además, Villaverde asegura que no contemplan que a estas alturas el COI «siga negándose a prohibir la participación de un Estado genocida», pero en el caso de que sea así, el Gobierno negociaría con la Federación.