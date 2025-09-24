La Bienal de Arte de Pontevedra apura sus últimos días

La Diputación pondrá el broche de oro a la 32 Bienal de Arte de Pontevedra este viernes 26 de septiembre, a las 20.00 horas, en un acto en el Salón de Actos del Pazo provincial en el que actuará la compañía na Ribot y que también servirá para cerrar el ciclo Artes Vivas. El presidente provincial Luis López clausurará junto con el vicepresidente Rafa Domínguez esta cita cultural que está considerada la Bienal de Arte más antigua de España y que se desarrolló entre junio y septiembre. Debido al aforo limitado del espacio es preciso inscripción previa.

De este modo, este ciclo que regreró a Pontevedra después de 15 años de ausencia, apura sus últimos días después de tres meses de activiades en varias sedes. Aunque el viernes será la ceremonia institucional de clausura, las exposiciones aún podrán contemplarse hasta el día 30.

La 32ª edición de la Bienal de Arte de Pontevedra finalizará al igual que comenzó, con una acción artística. Si esta cita cultural arrancó con la intervención de luz y sonido sobre la fachada de la capilla de la Peregrina, de la mano de Patrice Warrener, el cierre estará protagonizado por la pieza LaBOLA de la compañía de danza La Ribot, Premio Nacional de Danza y León de Oro de la Bienal de Danza de Venecia.

Esta acción, además, pone fin al ciclo de Artes Vivas de la Bienal, comisariado por Iñaki Martínez Antelo, que activó espacios urbanos, patrimoniales e industriales de diferentes lugares de la provincia convirtiéndolos en escenarios efímeros abiertos al público donde favorecer encuentros y experiencias culturales.

LaBOLA, concebida con motivo del inicio de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en 2023, será interpretada por un ensemble formado por los bailarines Mathilde Carmen Chan, Ludovico Paladini y Jan Pollert. En un movimiento de espiral permanente, tres intérpretes intercambian el vestuario, les dan vida a los objetos y componen con el momento presente y sus accidentes. De ese movimiento surgen imágenes fugaces, compuestas en el momento, en un juego de colores y registros en cambio constante.

La Ribot es coreógrafa, bailarina y artista visual y, a lo largo de su trayectoria, fue desarrollando un cuerpo de trabajo basado en la exploración de los límites del cuerpo, de la danza, del espectáculo, de las artes visuales, siempre evolucionando y probando nuevos modos y espacios para mostrar sus piezas. En 2021 recibió el León de Oro a su carrera en la Bienal de Venecia de Danza, galardón que se sumó al Premio Nacional de Danza y a la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, las que otorga el Ministerio de Cultura, además de recibir en 2019 el Gran Premio Suizo de la Danza.