Bajar el IBI o agilizar licencias, entre las propuestas del PP de Pontevedra para dinamizar la construcción de viviendas

El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha realizado este miércoles varias propuestas para que el Concello facilite el acceso a la vivienda en la ciudad, especialmente entre los más jóvenes, al tiempo que reprocha al gobierno local que deje en manos solo de la Xunta la ejecución de pisos públicos, al cender parcelas municipales para ese fin.

Entre las medidas que ha anunciado Domínguez destaca la de acelerar al máximo la tramitación de las licencias municipales y aprovechar las ventajas que ofrecen las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM); reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en torno a un 10%; actualizar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 1989 y el Plan Especial de Protección, Reforma Interior e Conservación do Conxunto Histórico-Artístico (Peprica) aprobado en 2003; y dotar a las parroquias de un transporte público de garantías que mantenga a los vecinos del rural conectados con el centro urbano.

Domínguez ha insistido en la necesidad de dotar a la capital de la provincia de un nuevo PXOM, consensuado con el sector profesional, las asociaciones y los vecinos. “En el centro urbano y en las parroquias del rural se están perdiendo oportunidades de crecimiento por seguir con un Plan obsoleto, que el BNG renunció a actualizar en 2012 después de haber invertido 1,1 millones de euros, y que está mermando el desarrollo de la Pontevedra que debemos diseñar para el futuro”, ha argumentado antes de añadir la necesidad de modernizar el Peprica para “facilitar la rehabilitación de viviendas, sin descuidar la protección del patrimonio para frenar la decadencia del casco histórico”

Domínguez también ha incidido en su propuesta de bajar el IBI un 10%, mediante la modificación de la ordenanza fiscal, para reducir la carga impositiva a los pontevedreses. Además, ha criticado la "tardanza" del Concello a la hora de conceder licencias urbanísticas al apuntar a la posibilidad de beneficiarse de las ECCOM para simplificar los trámites urbanísticos.

En este sentido, ha añadido que Pontevedra está “a la cola” de las ciudades gallegas en concesión de licencias, lo que considera “un problema crónico, agudizado por la necesidad de reforzar el área de Urbanismo, que provoca que muchas personas opten por crear un negocio o irse a vivir a otros ayuntamientos mucho más ágiles en el apartado administrativo”.

Por último, el portavoz del PP ha insistido en que Pontevedra necesita un servicio de transporte público real, que conecte a la población del rural con el centro urbano, y no un servicio puntual como es el Coche de Punto, que funciona de lunes a viernes en horario de mañana.