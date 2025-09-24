El aula CeMIT de Poio ofrece los lunes sesiones de memoria
Tendrán lugar durante el mes de octubre y las inscripciones pueden hacerse en el Pazo Besada
El aula CeMIT del Concello de Poio organiza todos los lunes del mes de octubre las sesiones «Exercita a túa memoria», dirigidas a personas adultas y en colaboración con la asociación Ensinamos. Se trata de una actividad en la que los participantes trabajarán el estímulo mental, la percepción visual y la motricidad fina a través de juegos como puzzles, dibujos o ejercicios con colores. Las sesiones se desarrollarán en horario de 16.30 a 19.30 horas y las personas interesadas pueden inscribirse en el Pazo Besada.
Además de esta actividad, el aula CeMIT, situada en la Escola do Campo de Combarro, ofrecerá durante octubre varios cursos gratuitos orientados a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía. Estos cursos están dirigidos a personas mayores de 14 años, teniendo prioridad aquellas que estén empadronadas en el municipio.
Entre las propuestas formativas destacan un curso de alfabetización digital e iniciación a la informática, uno de edición de textos, otro de iniciación a internet, otro de iniciación al correo electrónico u también de hojas de cálculo. Más información en el aula CeMIT.
