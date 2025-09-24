Cada 24 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una fecha que desde la AECC destacan como fundamental en los avances en la supervivencia de esta enfermedad. La presidenta de la asociación en Pontevedra, Ana García, recuerda que «en 20230 cada dos minutos se va a diagnosticar un cáncer».

¿Por qué es tan importante celebrar una fecha como esta?

La investigación es uno de los pilares en la Asociación Española Contra el Cáncer, aunque es el más desconocido para el ciudadano. La gente conoce todas nuestras acciones de prevención o de atención, pero la investigación les suena como algo etéreo y lejano, pero es algo tan cercano como que si no hay investigación no hay vida. La AECC dedica el 18% de sus ingresos a la investigación, siendo la entidad que más aportación hace en este sentido. Lo que queremos es que la gente de la calle conozca y quiera saber más sobre investigación. Por eso desde la AECC se ha puesto en marcha el proyecto «La voz del paciente».

¿En qué consiste?

Se trata de un proyecto en el que los pacientes interactúan con los investigadores e intercambian conocimientos: el investigador conoce el sentir del paciente y éste sabe del trabajo del otro.

¿Cómo se lleva a cabo?

Se ha elegido 30 pacientes a nivel nacional de diferentes ciudades. En el avance tan tremendo que ha habido en el tratamiento del cáncer destacan los que se hacen a la carta, en función de cada persona y su estado. Los investigadores necesitan trabajar en colaboración con gente que está pasando esta enfermedad. Es una forma de humanizar la investigación, de acercarla a la gente.

¿Cuáles son las cifras de la AECC en investigación?

La aportación de la asociación es inmensa. La AECC aporta en Galicia más de cinco millones de euros en 44 ayudas. En la provincia de Pontevedra se superan los 500.000 en cuatro proyectos. Este año se ha otorgado una predoctoral en la provincia y tenemos abierta la suscripción a otra que se termina el día 9, de 123.000 euros para cuatro años prorrogables a uno más.

¿Cuáles son los objetivos?

El principal objetivo es llegar en el año 2030 al 70% de supervivencia en el cáncer y esto no cabe duda de que tiene que pasar por la investigación. Solo hay que ver la supervivencia en el cáncer de mama y la actual, donde casi se ha convertido en una enfermedad crónica. La maravilla es pensar que si todos apostamos por la investigación, cuanto antes llegue, mejor. Son vidas que se pueden salvar. Hay que dar una esperanza a las personas que tienen cáncer, y también a las que no, porque una de cada tres y uno de cada dos vamos a tenerlo. Según los estudios, en 2030 cada dos minutos se va a diagnosticar un cáncer. Ahora que ya se puede pronunciar la palabra cáncer, la única manera que tenemos de avanzar es la investigación.

¿Cómo se canaliza ese dinero para investigación en la AECC?

La sede central recauda todo y el 18% va a una fundación científica, creada para ello. Ese dinero pasa unos filtros tremendos. La gente tiene que saber que tenemos 2.300 investigadores en 146 centros de investigación repartidos en 38 provincias, datos a nivel nacional. Yo también a las instituciones públicas y a las empresas a que colaboren con la investigación como lo hacemos nosotros para que los resultados lleguen al paciente.