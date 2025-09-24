Acemas sortea 450 euros en su campaña
La Asociación de Comerciantes Marín Sur (Acemas) pone en marcha su campaña de otoño, con la que premiará la fidelidad de la clientela mediante el sorteo de 450 euros en vales de regalo de 50 euros para gastar en los establecimientos asociados. La iniciativa se desarrolla de septiembre a noviembre y consiste en tres sorteos mensuales. El primero de ellos, este sábado.
