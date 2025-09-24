ACAIP-UGT no asiste a los actos de La Merced en la prisión de A Lama

El sindicato ACAIP-UGT anunció ayer que no acudirá a los actos institucionales del Día de la Merced que tendrán lugar hoy en el centro penitenciario de A Lama como medida de protesta por «la falta de medidas ante el aumento de las agresiones».

«Felicitamos al personal homenajeado con motivo de la festividad de nuestra patrona y queremos poner en valor la entrega, el compromiso y profesionalidad de todos los trabajadores penitenciarios: funcionarios y personal laboral, que cada día garantizan el buen funcionamiento del centro», afirma el sindicato en referencia al acto en el que los trabajadores que cumplen 25 años de servicio son condecorados.

Recuerda ACAIP-UGT que lo hacen «en condiciones cada vez más difíciles, con carencias estructurales, falta de recursos humanos y ausencia de respaldo institucional».

«El aumento de las agresiones y la falta de respuesta de la Administración Penitenciaria a las mismas, además del incumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo del siglo XXI por la SGIP, impiden que desde ACAIP podamos participar en unos actos institucionales que pretenden dar una imagen de normalidad y celebración, cuando la realidad es muy distinta».

La formación recuerda que al aumento del número de reclusos, más de un 15% este último año, se suman las 68 vacantes sin cubrir en el centro y una media de edad próxima a los 54 años en el personal funcionario de A Lama. «A ello se une como problema no solo un aumento de las agresiones, sino la gravedad de estas. Recordar como ejemplo que en el mes de noviembre una funcionaria del centro sufrió una agresión sexual a manos de un interno y en el mes de mayo otro funcionario de vigilancia interior sufrió un intento de homicidio por parte de un interno del módulo 1», apunta.

«Ninguna de las medidas solicitadas por este sindicato se ha implementado para poner solución a la lacra de agresiones en los centros penitenciarios», concluyen.