28 concellos en prealerta por escasez de agua, entre ellos Marín y Pontevedra
La situación de prealerta por escasez de agua implica la realización de un seguimiento intensivo de las condiciones meteorológicas y los niveles de ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Por ello, los Ayuntamientos en esta situación tienen la obligación de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.
Los municipios afectados ascienden a un total de 28, entre ellos Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Marín, Meaño, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo. De hecho, la Xunta extendió ayer al sistema del río Anllóns esta prealerta, que se mantiene en las cuencas del Lérez, en Pontevedra, y del río Grande, en Camariñas.
En estos municipios se recomienda a la población y a los Ayuntamientos realizar el mayor uso responsable del agua, así como evitar las actividades que generen más consumo de esta.
