La Xuntanza Moteira de Caldas estrenó nueva ubicación en la zona de A Tafona
REDACCIÓN
La VIII Xuntanza Moteira de la peña ‘Os Keimaos’ resultó el sábado un éxito en el estreno de su nueva ubicación en el centro de la localidad. La organización, de la mano del Concello, trasladó el evento del área de Paradivas, donde se celebró en anteriores ediciones, al lugar de A Tafona «con el fin de dar más visibilidad al encuentro motero y también para aprovechar sinergias con la hostelería y el comercio en la villa», según el teniente de alcalde Manuel Fariña, que indica que «el resultado no pudo ser mejor: hubo cientos de motos de todas las cilindradas, marcas y antigüedad y mucho público». Fariña añade que Caldas vivió una «jornada extraordinaria. El pincho, que habrá que redimensionar para próximas ediciones, no llegó a nada, y no hubo incidentes».
