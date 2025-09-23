Vecinos de Casimiro Gómez conocen el plan de reforma de la calle

El concejal de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, expuso hace unos días a los vecinos de la calle Casimiro Gómez el borrador del proyecto de reforma del vial, con un presupuesto aproximado de 1.100.000 euros. La intervención más urgente es la renovación de todos los servicios subterráneos, especialmente la red de abastecimiento de agua potable, ya que son frecuentes las roturas de las tuberías de fibrocemento. Esta obra, que estaría financiada con cargo al canon del agua que la empresa Viaqua tiene que abonar al Concello, también incluye la ampliación de los espacios para los peones y la eliminación de barreras arquitectónicas.