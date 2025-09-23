Una vecina de Ponte Caldelas recibe 22 picaduras de velutina
La mujer, fuera de peligro, desbrozaba una finca cuando fue objeto del ataque
REDACCIÓN
Una vecina de Forzáns, en el municipio de Ponte Caldelas, ha sido víctima del ataque de abispas velutinas cuando estaba desbrozando una finca en esta parroquia, según informó ayer Radio Nova. Las mismas fuentes apuntan a que al parecer, el nido estaba en el suelo y fue víctima de un «ataque generalizado de las velutinas cuando portaba una desbrozadora y estaba cerca del nido, pero sin llegar a tocarlo».
Fue atendida en un centro sanitario después de recibir 22 picaduras y tras ser atendida y recibir un tratamiento al efecto, ya está fuera de peligro, según añaden las mismas fuentes.
El nido fue retirado por Dani Slizt, experto en este tipo de actuaciones que permitieron determinar que en esa colmena habría una reina protegida por unas 242 vespas velutinas.
Slizt recomienda máxima precaución cuando se están llevando a cabo trabajos de desbroce «porque muchas veces los nidos no están en altura, sino en la tierra y las abispas velutinas resultan muy agresivas cuando consideran que una acción del ser humano puede ser lesivo para ellas».
Hace un mes un vecino de Lourizán, en Pontevedra, sufrió un ataque similar cuando también realizaba labores de desbroce en una finca del municipio de Pontevedra,. Sufrió un shock anafiláctico tras recibir la picadura de varias avispas.
