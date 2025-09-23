UVigo y Sergas colaboran en la humanizacion de la atención sanitaria en el área

El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, y el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, firmaron ayer un «convenio pionero» de humanización de la atención sanitaria en el Hospital de Montecelo. El programa permitirá el desarrollo de acciones de formación, de investigación y de mejora de los procesos de servicios a la ciudadanía, con el objetivo de avanzar en la calidad asistencial, poniendo en valor las necesidades emocionales y sociales de las personas. «La firma de este convenio nos va a permitir combinar la experiencia asistencial del Sergas con la capacidad docente e investigadora de la UVigo, favoreciendo el diseño y la evaluación de estrategias innovadoras, la formación de profesionales y la implicación de la ciudadanía», declaró José Flores tras la firma.

La colaboración propone un conjunto de actividades desarrolladas por los grupos de investigación Gies-10 y HealthyFit, de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Así, según se establece en el convenio, los investigadores contribuirán al «diseño, evaluación e implantación de estrategias y programas» a través de «herramientas formativas innovadoras, metodologías de análisis y mecanismos de medición del impacto de estas acciones» para contribuir a esta humanización de la asistencia sanitaria.

Asimismo, con el objetivo de impulsar un programa integral, el convenio se estructura en cuatro ejes. Por una parte, se dará importancia a una «comunicación empática» que fomente una buena relación entre profesionales y pacientes, a la vez que se potencien los «modelos asistenciales centrados en las personas». Además, se busca mejorar los espacios y los servicios de apoyo con el fin de favorecer el bienestar emocional y físico de los pacientes. Por último, el cuarto eje se centra en «reforzar la vinculación con la comunidad».