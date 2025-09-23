La UNED acoge un encuentro internacional de arte en el marco de la Bienal

La UNED de Pontevedra acoge un encuentro único de arte, filosofía y pensamiento crítico en el marco de la XXXII Bienal de Arte de Pontevedra con el fin de recuperar espacios de reflexión compartida sobre la humanidad. Con esta premisa, la UNED de Pontevedra y la Diputación de Pontevedra, a través del Museo Provincial y en el marco de la XXXII Bienal de Arte, organizan el seminario internacional «Volver a ser humanos», que se celebra del jueves 25 al sábado 27 en modalidad presencial y online, con acceso totalmente gratuito.

Durante tres jornadas, el seminario reunirá a figuras de primer orden internacional en los campos del arte, la filosofía, la crítica cultural y el pensamiento contemporáneo. El objetivo es ofrecer un espacio de diálogo abierto donde explorar, desde múltiples perspectivas, los grandes retos de nuestro tiempo: la memoria y la guerra, la ética y la espiritualidad, las migraciones, el humanismo y el poshumanismo.

El programa contará con la participación de Rob Riemen (Instituto Nexus), Angela Molina (crítica de arte), Demetrio Paparoni (crítico y ensayista), la artista Emily Jacir, el fotógrafo Miki Kratsman (Premio EMET), la pensadora decolonial Françoise Vergès, la filósofa Francesca Ferrando (especialista en Posthuman Studies), así como el equipo curatorial de la Bienal, Antón Castro y Agar Ledo Arias, junto a representantes de la UNED. A este elenco se sumará la presencia de Alberto Barreiro, conferenciante y pensador estratégico, quien completará el cartel de intervenciones.

El seminario se estructura en sesiones abiertas a la interacción con el público, tanto en el auditorio de la UNED de Pontevedra como a través de retransmisión online en directo y diferido. El jueves por la tarde será la apertura oficial con presencia institucional y de Ángela Molina y Rob Riemen.