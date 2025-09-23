Seis colegios del área entran en un programa piloto de vacunación

Seis centros educativos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés participarán en un programa piloto de vacunación de la gripe vía intranasal. De este modo, los alumnos de entre 3 y 11 años, cuyas familias deben dar el consentimiento, recibirán el suero por esta vía, en lugar de a través de un pinchazo, lo que facilitará la campaña. Así, equipos de enfermería del área sanitaria se desplazarán a los colegios participantes.

Se trata del CEIP A Xunqueira II y la EEI Concepción Crespo Rivas, en el distrito de Pontevedra, mientras que en el de Arousa serán el CPR Sonrisas y Lágrimas de A Illa, CEIP San Tomé de Cambados, CEIP Arealonga de Vilagarcía y CPR Plurilingüe Sagrada Familia de Vilagarcía.

En total, en toda Galicia serán 55 colegios y escuelas infantiles de las siete áreas sanitarias.

Por otro lado, ayer comenzó la vacunación del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquitis y neumonía en lactantes y bebés, así como de la hospitalización durante el primer año de vida.

Comenzó a administrarse a los primeros bebés nacidos en hospitales públicos y privados nacidos desde la fecha del 22 de septiembre del año actual hasta el 31 de marzo de 2026. En el caso del Hospital Provincial de Pontevedra, ayer no se vacunó a ninguno y, de hacerse, estaba previsto que fuese hoy o mañana, pasado un día o dos del nacimiento del pequeño.

Asimismo, a partir del 29 de septiembre serán citados aquellos bebés nacidos desde el 1 de abril pasado y el 21 de septiembre. También ese día comenzará la vacunación de la gripe en adultos, con los mayores primero.