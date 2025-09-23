La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres

La Universidade de Vigo y la Diputación de Pontevedra colaboran en un programa que tiene como objetivo «eliminar la brecha de investigación» sobre lesiones deportivas femeninas, ya que hasta ahora estas investigaciones se centraban mayoritariamente en los «cuerpos masculinos», según explicó ayer en la presentación de la iniciativa la profesora de la Facultade de Fisioterapia Rocío Abalo, coordinadora de la nueva Cátedra Deporte e Saúde, desde la que se organizan estas actividades.

Se trata de un convenio de colaboración financiado con 50.000 euros por parte de la Diputación.

La iniciativa incluye tres actividades que se desarrollarán en los próximos meses, entre las que destaca el Congreso Internacional de Fisioterapia en el Deporte Femenino que será el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre, con el fin de contribuir al bienestar de las mujeres. Será en un formato híbrido, tanto de forma presencial como telemática, con conferencias abiertas al público y de acceso gratuito mediante inscripción previa.

De esta manera, el congreso abordará temas como la influencia de factores biológicos en lesiones musculares en mujeres, la salud mental en el deporte femenino, el entrenamiento durante el posparto o los efectos del ciclo menstrual y la menopausia en el rendimiento deportivo. Así, participarán expertos como Diego Fernández, de la Universidad de Valladolid; Santiago López y Ana Gil, de la Universidade de Vigo; Augusto Gil Pascoal, procedente de la Universidad de Lisboa; o Cristina Salazar y Carlos Lalín, de la Universidade da Coruña.

Otra de las iniciativas presentadas es el estudio «Lesiones deportivas, influencia del entrenamiento en mujeres y parámetros metabólicos», que se llevará a cabo con deportistas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD). La investigación, coordinada por la Universidade de Vigo con la colaboración de especialistas de las universidades de León y Valladolid, analizará cómo influyen distintos parámetros metabólicos y de entrenamiento en la aparición de lesiones y en los procesos de recuperación.

El estudio se centrará, en particular, en el impacto de los entrenamientos de musculatura respiratoria sobre variables hematológicas, bioquímicas, de fuerza y calidad de vida. Según Rocío Abalo, trabajos previos muestran que este tipo de preparación puede contribuir significativamente a reducir la fatiga y prevenir lesiones, además de mejorar el rendimiento de las deportistas.

En tercer lugar, también se organizará la mesa redonda «Deporte y lesiones: diferentes perspectivas», que tendrá lugar este viernes 26 de septiembre a las 19.30 horas en el salón de actos de la Facultade de Belas Artes. El coloquio, de acceso libre con inscripción previa, contará con la participación de la seleccionadora nacional de natación artística y medallista olímpica, Andrea Fuentes; el cinco veces campeón del mundo de triatlón, Javier Gómez Noya; la nadadora de salvamento y medallista mundial, Antía García; y la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, siete veces campeona de España de squash. El encuentro será moderado por la experta en actividad física y divulgadora científica Sara Tabares, galardonada con el Premio de periodismo Concha García Campoy en 2021.

Durante el transcurso de esta presentación, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, incidió en la importancia de esta colaboración con la institución provincial, ya que estas actividades «permiten fortalecer» los campus. En esa misma línea, el presidente de la Diputación, Luis López, valoró estas actividades como «un paso más en ese camino» de hacer de Pontevedra «la provincia del deporte». En esta ocasión, «en el ámbito del conocimiento».