La prueba de Gran Fondo de Pontevedra 2025 supera los mil inscritos

La 43 edición del Gran Fondo Caixabank de Pontevedra ya supera los mil inscritos. Concretamente, ya hay 1052 personas anotadas. De estas, la mayoría participarán en la distancia del medio maratón que ya supera los 730 participantes. Los 10 kilómetros ya cuentan con casi 300 corredores anotados al llevar 281. Por último, en las carreras de menores se inscribieron 38 niños.

Hasta el próximo 1 de octubre, el precio de las inscripciones será más reducido. A partir de esa fecha aumenta el coste en 5 euros en la distancia corta (costará 15) y en 9 en la distancia larga (hasta los 30 euros). La carrera de menores siempre tiene un precio simbólico de un euro.

Las plazas son limitadas. Tan solo quedan menos de 500 huecos para participar en medio maratón y poco más de 300 en los 10 kilómetros. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página de Champion Chip Norte.

El Gran Fondo Caixabank se celebrará el próximo domingo, 19 de octubre en la ciudad de Pontevedra. El recorrido es homologado y cuenta con un gran final en las pistas de atletismo del CGTD de Pontevedra. También recorre diversos lugares emblemáticos de la ciudad del Lérez.