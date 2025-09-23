Próxima toma de posesión de Jacinto José Pérez Benítez como nuevo presidente de la Audiencia
El Boletín Oficial del Estado publica su nombramiento tras ser elegido el 23 de julio por el pleno del CGPJ | Su acceso al cargo, en cuestión de días
REDACCIÓN
La toma de posesión del magistrado Jacinto José Pérez Benítez como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra es inminente. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer su nombramiento, acordado el pasado 23 de julio por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Tras este trámite, su acceso oficial al cargo es cuestión de días.
Miembro de la carrera judicial desde 1995 y especialista en mercantil de la primera promoción, forma parte de la sección primera, de civil y mercantil, de la Audiencia Provincial de Pontevedra desde 2009. Entre los retos que deberá afrontar en su mandato ha destacado la aplicación de la LO 1/25, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la adopción de medidas de refuerzo de la seguridad jurídica y la implantación efectiva de la digitalización y el reto tecnológico.
Pérez Benítez ha subrayado su compromiso con la lucha contra la violencia de género y la protección de víctimas especialmente vulnerables. Además, ha incidido en la importancia de mejorar la calidad de la respuesta judicial y ha destacado su apuesta por la transparencia para contribuir a mejorar la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
Sustituye a Francisco Javier Menéndez Estébanez, que asumió la presidencia en mayo de 2009 y logró la reelección en 2014 y 2019, con lo que agotó el plazo máximo de 15 años al frente de la Audiencia.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio