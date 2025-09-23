El programa +Bosques agota todas sus plazas en menos de una hora

El programa -Bosques agotó las 240 plazas disponibles para participar en sus últimas actividades en menos de una hora, tras la apertura del plazo este lunes a las 9.00 horas. Esta iniciativa, que promueve el contacto directo con la naturaleza, permitirá a los participantes (15 por turno) disfrutar de los beneficios del «baño de bosque» en un total de 16 rutas que se realizarán durante el mes de octubre en seis de los siete espacios naturales que forman parte del programa provincial +Bosques en 2025.