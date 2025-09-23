El precio de la vivienda sigue disparado en la ciudad: vuelve a niveles de hace 17 años

El precio de la vivienda en Pontevedra sigue disparado en la ciudad. El último informe oficial del ministerio del ramo, correspondiente al segundo trimestre de este año y publicado la pasada semana, sitúa el importe medio del metro cuadrado en 1.780 euros, lo que implica volver a cifras que no se veían desde hace 17 años. En 2008 se rondaban los 1.800 euros y la tasación más elevada de la serie histórica se alcanzó a finales de 2007, con 1.931 euros por metro cuadrado, barrera que se podría repetir en los próximos meses.

De hecho, hay portales inmobiliarios que ya sitúan el precio medio por barrios en 2.500 euros, como ocurre en el centro urbano, desde la plaza de Barcelos hasta Echegaray o Tafisa, e incluso en lugares más alejados, como la avenida de Lugo o Monte Porreiro se apuntan tasaciones de más de 2.000 euros.

La evolución de los precios es una constante desde hace años, pero se aceleró en los últimos meses, en paralelo a la reactivación de numerosas promociones inmobiliarias, entre ellas la que se anuncia para la esquina de las calles Michelena y Gutiérrez Mellado, a punto de iniciar su comercialización.

En 2017 se tocó «suelo» con un precio medio, según el Ministerio de Vivienda, de menos de mil euros por metro cuadrado, casi la mitad que en la actualidad. Seis años después, en 2023, apenas se superaban los 1.400 euros. En solo dos ejercicios se rozan los 1.800, una subida del 30% en este bienio.

El pasado mes de agosto FARO ya adelantaba este «récord histórico» de precios en las inmobiliarias locales, que decían que «nunca hemos tenido precios tan caros». «Totalmente, estamos en récord», explicaba Ibán Castro, de la inmobiliaria Boa Vila, «en el centro la demanda es total, pero también barrios como Monte Porreiro o concellos limítrofes como Marín y Poio, antes poco demandados, han visto duplicados los precios».

Dependiendo del perfil de cliente, la demanda se orienta hacia un tipo u otro de vivienda. Los inversores se decantan por pisos y apartamentos de 1 o 2 habitaciones, mientras que los que buscan un uso residencial demandan por encima de las tres habitaciones.

La presión es un efecto que también constata. «En 20 años en esta profesión nunca había visto estos precios», reconocía Natalia Orbán desde Pontehábitat. Y es que si de media los precios se sitúan en los 2.504, en algunas zonas esa cifra se ve notablemente superada. «Pontevedra es un caso especial», refiere la experta en este punto, «es muy pequeña y se llega a todos lados en pocos minutos, pero en calles próximas a Peregrina o la zona comercial de Benito Corbal los precios se sitúan fácilmente en los 3.000 euros metro cuadrado».

En caso de que el comprador pueda permitirse viviendas exclusivas y nuevas promociones, con extras como aerotermia individual, domótica para la automatización inteligente o eficiencia energética clase A, el presupuesto requerido para hacerse con un piso sencillamente se dispara. En estos momentos comprar un ático a estrenar en Cobián Roffignac de 88 metros de superficie y dos habitaciones supone un desembolso de 4.602 euros por metro cuadrado: un total de 405.000 euros, a los que habrá que sumar 37.000 si se adquiere plaza de garaje.

Los mayores trámites que exigen las rehabilitaciones en el centro histórico motivan que una parte de la demanda de pisos de estos inversores se oriente a otras zonas de la ciudad, como calles situadas en el Camino de Santiago, Lérez o las inmediaciones de Pasarón. En general, buscan estas viviendas para destinarlas a alquileres de larga estancia, mientras que los pisos turísticos tienen que cumplir más requisitos. El Concello solo los autoriza si la totalidad del edificio se destina uso turístico, si es unifamiliar o si esos albergues y apartamentos temporales están habilitados en los bajos o en la primera planta.

De la cola de las capitales a ser la 25 más cara de España tras una subida del 75% en la última década

Hace apenas una década, Pontevedra se situaba en la cola de las 50 capitales de España, más Ceuta y Melilla, en cuanto al precio de la vivienda. Pero en estos diez años, la tasación inmobiliaria en la ciudad ha crecido mas de un 75%, al pasar de los 1.009 euros de 206, según las cifras oficiales del ministerio, a los 1.780 actuales.De este modo, si entonces la urbe del Lérez aparecía entre las diez capitales más baratas de España, ahora ya son 27 ciudades con precios mucho más bajos que en la Boa Vila.

De hecho, Pontevedra aparece como una de las capitales con precios más altos entre aquellas de rango de población similar. Solo se ve superada en este apartado por Guadalajara, con cifras muy similares y debido al auge de esta urbe castellano-manchega por su cercanía a Madrid desde la llegada del AVE.Capitales como Jaén, Huesca, Teruel, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Lleida o Cáceres son más baratas que Pontevedra, pero también otras cabeceras de provincia con más población como Almería, Córdoba, Huelva, Burgos, Valladolid, Albacete, Tarragona, Castellón, Murcia o Logroño.En el caso de Galicia, A Coruña se mantiene como la ciudad con los precios más altos, con una media de 2.572 euros por metro cuadrado, por delante de los 2.210 de Santiago o 2.092 de Vigo. Lugo (1.352) y Ourense ( 1,431) son más baratas que Pontevedra, al igual que Ferrol (1.007). La urbe del Lérez que incluso ha superado a municipios tradicionalmente caros como Ames (1.640 euros), Arteixo (1.358) o Culleredo (1.727 euros).