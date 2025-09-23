Portos acondicionará las casetas para los marineros de Combarro

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, inició ayer el procedimiento de licitación pública de las obras de acondicionamiento de los edificios de departamentos para los marineros en el puerto de Combarro, en Poio. La conselleira del Mar, Marta Villaverde, dio traslado ayer al Consello de la Xunta del inicio de la licitación con un presupuesto base de 1,4 millones de euros.

Las obras previstas en estas casetas consisten en la renovación de la envolvente de los tres edificios que albergan en total 28 departamentos. Asimismo se dotará a los edificios de aseos y conexión a la red de saneamiento. En concreto, se rehabilitará la estructura de hormigón y posteriormente se aplicará un revestimiento de protección. Se instalará también una nueva cubierta formada por panel sandwich y se renovará la carpintería que se realizará en aluminio.

Finalmente se dotará cada departamento de un aseo y se conectarán los tres edificios y la oficina portuaria a la red de saneamiento. Para esto, es precisa la creación de una red de abastecimiento en tubería y de un pozo de bombeo para conectar con la red principal por impulsión.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciada la obra, será de nueve meses y con esta actuación Portos de Galicia «mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales que operan en el muelle de Combarro, además de dar respuesta a una de las principales demandas de la cofradía de pescadores de Raxó», según indica la Xunta.

Aprobadas mejoras en la Escola Municipal de Música de Portas

La Xunta de Galicia aportara 115.000 euros para la realización de obras de mejora de la Escola Municipal de Música de Puertas. Así se autorizó ayer en el Consello, donde se le dio luz verde a la firma de un convenio, por un importe total de 617.000 euros entre la Consellería de Cultura y el Concello. A través de este acuerdo el Ejecutivo autonómico se suma a este proyecto con una partida, dividida en las anualidades 2025 y 2026, que se destinará a solucionar los problemas de accesibilidad y distribución de los espacios funcionales del edificio, construido en 1947 en el lugar de San Xoán, que antiguamente acogió una escuela pública y que hace unos años fue reconvertido en escuela de música.El proyecto contempla la modificación en la organización de los espacios, la mejora en los accesos y la construcción de un local anexo al inmueble destinado a almacén y cuarto de instalaciones. Además, también se pretende optimizar el sistema térmico.El inmueble está dividido en dos partes, una zona anterior dedicadas a las distintas actividades de la entidad y otra posterior que se usa habitualmente para ensayos. Con esta actuación se cerrará la zona del porche y también se dotarán las instalaciones con mobiliario, equipos informáticos y de imagen y sonido.