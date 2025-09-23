El Pontevedra CF organiza el desembarco de la «marea granate» en Ourense

El Pontevedra CF quiere estar arropado por su afición en el derbi del próximo sábado, el primero de esta temporada de regreso a la Primera Federación, ante el Ourense. Para ello ya se organiza el desembarco de la «marea granate» en la ciudad de As Burgas con una oferta de 25 euros por el viaja en autobús y la entrada. La salida será el mismo sábado a las 11.00 horas desde el Pabellón Municipal de los Deportes, y ya se pueden reservar las plazas en las oficinas del Estadio Municipal de Pasarón hasta el próximo jueves. La ubicación designada para agrupar a los seguidores pontevedreses son los sectores 1 y 2 de Preferencia Alta y Baja.

Además de este viaje organizado, los que prefieran acudir por su cuenta ya pueden desde ayer lunes adquirir las entradas sueltas a través de la página web del Ourense CF. Se prevé un nutrido desplazamiento de aficionados pontevedreses dada la proximidad de Ourense a Pontevedra y la comodidad que supone tanto la hora como la fecha del encuentro.

Tras dos derrotas consecutivas, cuatro puntos y rozando los puestos de descenso, el Pontevedra CF afronta este partido, el quinto de la temporada, ya como una cita importante, de ahí que apuesta por el apoyo directo de su afición. El duelo en O Couto contra el Ourense CF es e sábado a las 16.15 horas.

Es el segundo desplazamiento consecutivo del Pontevedra fuera de Pasarón, tras viajar el pasado sábado a Lezama, donde perdió 1-0 contra el Bilbao Athletic, si bien tuvo ocasiones para llevarse algún punto.