«O alcalde, máis preto de ti» ya tiene cinco citas en octubre

El programa «O alcalde, máis preto de ti» tiene ya confirmadas nuevas fechas de encuentros de los vecinos de Poio con el regidor local, Ángel Moldes.

Tal y como informa el Concello, el 1 de octubre en el Pazo Besadas se recibirá a los vecinos de 10 a 13 horas; el 6 de octubre, en el Local Social de Campelo, también de 10 a 13 horas; el 13 de octubre, en la Escola do Campo de Combarro; el 23 de octubre, en el Espazo Municipal de Tarrío, en Samieira, y el 27 de octubre, en el Centro Cultural Xaime Illa de Raxó.

Cualquier vecina o vecino de Poio puede asistir a estos encuentros sin cita previa y la idea es acercar la gestión local a las parroquias.

Durante el año pasado, esta iniciativa permitió mantener encuentros individuales con cerca de 500 personas, según el Concello, siempre con la idea de aportar ideas para mejorar el municipio y expresar sus quejas.