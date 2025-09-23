El municipio aspira a una novena ruta en la lista de senderos azules

El Concello de Sanxenxo propondrá la ruta que va desde el Con da Romaíña hasta el Con da Ventureira a la próxima convocatoria de Senderos Azules de la Adeac. Sería la novena ruta de este tipo en el municipio, al sumarse a los tres por la costa y a otros dos por el interior, ámbito que también recorre este nuevo candidato.

La senda parte del río Besada en el parque empresarial de Nantes y transcurre por el Con da Romaíña, el Pazo Bermúdez de la Maza y remata en el Con da Ventureira. Son unos espacios ligados a tradiciones y leyendas con gran arraigo en el municipio como la da moura o la de Manolito e a serpe. La ruta cuenta con una longitud de 3,98 kilómetros con una elevación media de 77 metros. La senda Con da Romaíña-Con da Ventureira enlazaría, a apenas unos metros, con la Ruta dos Carballos de Aldariz sumando cerca de 10 kilómetros.

Desde la Concejalía de Turismo y Playas ya se ha encargado la cartelería y la señalización de la ruta para marcar el itinerario y destacar en paneles los puntos de la senda. Con esta senda serían tres las que transcurren por el interior del municipio y que contarían con este distintivo de calidad junto a la del Río Pintillón (Dorrón) y la de los Carballos de Aldariz. A estos se sumarían los seis del litoral: Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, Sendero Litoral Montalvo-Major, Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y Sendero Mágico de A Lanzada.