El municipio aspira a una novena ruta en la lista de senderos azules
Propone el recorrido entre el Con da Romaína y el de A Ventureira, de casi cuatro kilómetros
REDACCIÓN
El Concello de Sanxenxo propondrá la ruta que va desde el Con da Romaíña hasta el Con da Ventureira a la próxima convocatoria de Senderos Azules de la Adeac. Sería la novena ruta de este tipo en el municipio, al sumarse a los tres por la costa y a otros dos por el interior, ámbito que también recorre este nuevo candidato.
La senda parte del río Besada en el parque empresarial de Nantes y transcurre por el Con da Romaíña, el Pazo Bermúdez de la Maza y remata en el Con da Ventureira. Son unos espacios ligados a tradiciones y leyendas con gran arraigo en el municipio como la da moura o la de Manolito e a serpe. La ruta cuenta con una longitud de 3,98 kilómetros con una elevación media de 77 metros. La senda Con da Romaíña-Con da Ventureira enlazaría, a apenas unos metros, con la Ruta dos Carballos de Aldariz sumando cerca de 10 kilómetros.
Desde la Concejalía de Turismo y Playas ya se ha encargado la cartelería y la señalización de la ruta para marcar el itinerario y destacar en paneles los puntos de la senda. Con esta senda serían tres las que transcurren por el interior del municipio y que contarían con este distintivo de calidad junto a la del Río Pintillón (Dorrón) y la de los Carballos de Aldariz. A estos se sumarían los seis del litoral: Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, Sendero Litoral Montalvo-Major, Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y Sendero Mágico de A Lanzada.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio