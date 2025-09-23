Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo ya es un verdadero hervidero deportivo con la celebración del 23 ITF World Tennis Tour Juniors, que congrega a las mejores promesas de la raqueta juvenil hasta el próximo día 28. Pero además de reunir a 128 jugadores de la cantera mundial, la Cultural ha querido hacer un repaso gráfico por la historia de los tenistas que actualmente forman parte del listado de la ATP y la WTA y que pasaron por las instalaciones del complejo deportivo en su fase junior. Su sala de exposiciones ofrece una llamativa muestra fotográfica con imágenes en Sanxenxo de los tenistas que actualmente forman parte del listado de destacados deportistas de la ATP y la WTA, y que en su fase juvenil pasaron por las instalaciones de La Cultural participando en el ITF World Tennis Tour, una de las citas más importantes y relevantes en el mundo en el calendario oficial de la International Tennis Federation.

Se puede ver hasta el final del torneo junior. | FdV

Destacan los actuales números 1 y 2 del mundo, el murciano Carlos Alcaraz, que estuvo en 2018 y el italiano Yannik Sinner, un año antes, en 2017, respectivamente. El asturiano Pablo Carreño, en 2007; el castellonense Roberto Bautista, en 2008; la balear Yvonne Cavallé, también en 2008; el noruego Casper Ruud, en 2014; mismo año para el australiano Alex de Miñaur; la suiza Rebeka Masarova, en 2015; el madrileño Martín Landaluce, en 2021; o la que más ha visitado La Cultural, sobre todo por proximidad, la vilagarciana Jessica Bouzas, desde 2015 hasta 2019, entre muchos otros. El torneo comenzó el domingo y la entrada a los partidos de estos días es libre y gratuita, en horarios de 10.00 a 21.00 horas, todos los días de la semana, hasta finales de este mes de septiembre.