Llegan nuevas acciones formativas del plan de igualdad provincial

La Diputación inicia esta semana nuevas actividades formativas en el programa +Xuntas que movilizará un total de 24 grupos de 18 municipios de la provincia, entre ellos los de Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Marín, Ponte Caldelas y Pontevedra. Un total de 357 mujeres de entidades sociales iniciarán nuevas actividades formativas que buscan promover la igualdad.

