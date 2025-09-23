Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hermanamiento gallego-argentino en Poio

Hermanamiento gallego-argentino en Poio | FDV

Hermanamiento gallego-argentino en Poio | FDV

Un grupo de 19 alumnos y dos profesoras del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol de Buenos Aires hicieron parada en Poio durante su tradicional viaje fin de curso a Galicia, previo a la conclusión de sus estudios secundarios. Visitaron, entre otros lugares, Combarro y A Seca.

