Hermanamiento gallego-argentino en Poio
Un grupo de 19 alumnos y dos profesoras del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol de Buenos Aires hicieron parada en Poio durante su tradicional viaje fin de curso a Galicia, previo a la conclusión de sus estudios secundarios. Visitaron, entre otros lugares, Combarro y A Seca.
