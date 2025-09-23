Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»

Para dar a conocer su actividad, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Pontevedra, Afapo, salió ayer a la calle. Se trata de una actividad que llevan a cabo cada año con motivo de la semana del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre y que este año cayó en domingo. Además, en las mesas petitorias se ofrecieron huchas para recaudar fondos para y se repartieron folletos. En la que se instaló en la Glorieta de Compostela se encontraba Marcos Fontenla, secretario de Afapo, acompañado por Lara Argibay, trabajadora social, y otras voluntarias.

«Quisimos poner hoy las mesas porque al ser lunes siempre íbamos a poder parar a más gente que el domingo. Lo hacemos porque la asociación lleva ya más de 20 años y todavía hay gente que se para y que no sabe de nuestra existencia», afirma Marcos Fontenla.

Es una cuestión que se deba a que las familias no se conciencian con el alzhéimer y otras demencias hasta que les toca de cerca. A ello hay que sumar que son enfermedades que todavía están muy estigmatizadas. «La gente no quiere que lo sepan, no quieren decirlo, hasta que ya es tarde, ya que hay que cogerlo desde el principio», se lamenta el secretario de Afapo.

Por otro lado, hay cierta tendencia a justificar algunos comportamientos en las personas mayores alegando que «es un despiste de la edad». «Despistes tenemos todos, el tema es meter una zapatilla en la nevera, porque no encontrar las llaves también me pasa a mí», pone como ejemplos.

Continuo crecimiento

Actualmente, Afapo tiene decenas de usuarios en sus centros en Pontevedra, Marín, Moraña y Silleda. En el centro terapéutico de la entidad en O Gorgullón, que también es la sede social, cuenta con 90 asistentes, que asisten a talleres dirigidos a personas en fase leve y moderada de la demencia. En el centro de día de la Xunta gestionado por Afapo en Pontevedra hay 35 plazas públicas cubiertas y en el de Marín otras 27.

A ellos hay que sumar el nuevo centro terapéutico en la calle Gorgullón, número 24, a pocos metros del centro de día público. Tiene una capacidad para 200 personas y comenzó su actividad en el mes de junio con 70. «En estos meses ya hemos subido a 90 y creemos que en dos o tres años ya estará lleno», matiza Fontenla.

Con estas nuevas instalaciones la lista de espera con la que contaba Afapo se quedó a cero, pero siempre surgen nuevos casos de alzhéimer y otras demencias en las familias. La cuestión es que la introducción de nuevos usuarios debe hacerse paulatinamente «para que se acoplen bien en el grupo». «No se puede meter a cinco de golpe, tienen que ir de uno en uno adaptándose».

Afapo realiza terapias no farmacológicas con programas de estimulación cognitiva, musicoterapia, terapias creativas, psicomotricidad, nuevas tecnologías y acciones en el entorno sociocomunitario. Hasta ahora la mayoría de los usuarios eran mujeres, «pero se está incrementando notoriamente el perfil del hombre», informa la trabajadora social Lara Argibay. Esto es porque la mentalidad ha cambiado y ahora son ellos mismos los que acuden a la asociación preguntando por ayuda sobre su reciente diagnóstico.