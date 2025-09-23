Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Deputación ofrece seis novos obradoiros de evellecemento activo

A Deputación continúa coa programación dos obradoiros de Provincia Activa, iniciativa coa que impulsa o envellecemento activo das persoas maiores, fomentando a súa participación para crear espazos de encontro e intercambio de experiencias. Esta semana comezarán seis novas accións con outras tantas entidades sociais que mobilizarán un total de 124 veciños de seis concellos da provincia: Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Ribadumia e Vilanova de Arousa.

