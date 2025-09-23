La Danza de Espadas de Marín llena de color y tradición el cupón de la ONCE

La Danza de Espadas es el motivo del cupón de la ONCE del domingo, 28 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones animarán a visitar Marín para disfrutar de esta tradición. Roberto Gaspar Conde, director de la ONCE en Vigo, María Ramallo, alcaldesa de Marín; Verónica Millán Cruciel, promotora comercial de la ONCE; y Manuel Santos Costa, teniente de alcalde de Marín, presentaron ayer este cupón en la Alameda.

La Danza das Espadas tiene su origen en el siglo XVII y se representa en la localidad de Marín el domingo siguiente a la celebración del Día de San Miguel, que es el 29 de septiembre, y que por lo tanto este año será el domingo, 5 de octubre. En ella participan hombres y mujeres, niños y niñas; todos con vestimenta blanca y con banda a la cintura roja, para los hombres y niños, y azul, en caso de mujeres y niñas.

La danza se representa durante la procesión, acompañada por la imagen del Santo, que se detiene en cuatro lugares de la villa: Alameda Rosalía de Castro, la Plaza de España, la Praza do Reloxo y la entrada de la Igrexa de Santa María do Porto, en el Parque Eguren. Representan una coreografía en la que están unidos mediante espadas de madera. Con ellas danzan al compás de las gaitas rodeando al santo y pasando bajo la peana que lo lleva. La Danza de Espadas llena las calles de Marín de música y colorido.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

La alcaldesa quiso «animar a toda el vecindario a que compre y agasaje el cupón, que da una visibilidad espectacular a nuestra celebración del San Miguel más allá de nuestras fronteras y que… ¿quien sabe? ¡Igual hasta conseguimos que la suerte quede en la villa!». Además, agradeció a la ONCE su apuesta por centrarse en nuestra fiesta y toda su labor solidaria y de inclusión social y laboral de las personas con algún tipo de discapacidad visual.