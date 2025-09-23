El CHOP espera que en octubre se pueda retomar la actividad habitual en Anafáns
«No existen médicos en paro esperando en una lista de sustitutos a que les llamemos», dice el gerente del área sanitaria
Anuncia que en unos días se recuperará el horario de tarde, casi eliminado en septiembre
El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, respondió este martes a las quejas de usuarios del centro de salud de Anafáns, en San Salvador de Poio, y del PSOE local prometiendo que en el mes de octubre se retomaría la actividad habitual, con la recuperación del horario de tarde al completo.
Flores explicó en declaraciones a la prensa que en este centro de salud hay seis médicos de familia de forma general, «porque esto no es nada nuevo y no nos cansamos de repetirlo: no existen médicos en paro esperando en una lista de sustitutos a que les llamemos para cubrir las vacaciones o las bajas».
El problema ha sido, aclaró, que durante el verano, «igual que en otros concellos», se concentraron los cupos de mañana y de tarde en la mañana solamente. «Esos cupos que se prestaban de tarde se pasaron a hacerlo de mañana».
En todo caso, matizó que lo que había ocurrido el pasado lunes, cuando se hizo público el malestar de los usuarios, «fue un cúmulo de circunstancias, de modo que un médico se retrasó en su entrada en el centro de salud por motivos personales y otro tuvo un problema de una enfermedad y no se pudo incorporar».
«A día de hoy, que todavía es septiembre, hay médicos de vacaciones, por eso está ocurriendo esta situación, que ya venía de los meses anteriores de verano», recordó. Avanzó que «esperamos normalizar la situación a partir del 1 de octubre, para volver a prestar la atención, igual que todo el año, en los cupos de tarde».
Críticas sociales y del PSOE
Hay que recordar que el pasado lunes se produjeron importantes esperas en el centro de salud, con colas de pacientes. Los usuarios, igual que lo hizo el PSOE de Poio, denuncian que sus citas son aplazadas habitualmente y que para conseguir ser atendidos se les emplaza a varias semanas vista, viéndose obligados a acudir a Urgencias a A Parda.
