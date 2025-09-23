La Burger Fest 2025 llega a la Praza do Mar
REDACCIÓN
Sanxenxo
La Praza do Mar de Sanxenxo se prepara para recibir la Burger Fest 2025, un evento gastronómico previsto del 24 al 29 de septiembre con una selección de foodtrucks que ofrecerán hamburguesas únicas, creativas y para todos los gustos, con opciones veganas y sin gluten.
Además de las propuestas gastronómicas, la Burger Fest contará con música para amenizar la noche, a partir de las 21:00 horas con actuaciones en varios días de DJ Nico Batea, @soyAdriantorres y La Mosca Valiente.
