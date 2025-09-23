Augas de Galicia adjudica por tres millones la nueva depuradora de Barro

Augas de Galicia ha seleccionado ya la oferta de las empresas que ejecutarán la futura depuradora de Barro con un presupuesto de tres millones de euros. El proyecto se plasmó en un convenio formado en abril pasado entre la Consellería de Medio Ambiente y el Concello que destinaba 3,7 millones de euros a la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (Edar) en la localidad. Se prevé que pueda dar servicio a una población equivalente de 2.631 habitantes en el horizonte del año 2044.

Augas de Galicia aportar el 80% del presupuesto necesario y la administración local, el 20% restante. Este proyecto será financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-NextGeneration UE.

En concreto, la nueva Edar constará de varios procesos, entre ellos tratamiento biológico, decantación secundaria y tratamiento de lodos. También se incluye en la actuación el edificio de explotación e instalaciones auxiliares como desodorización, agua industrial y centro de control. También se ejecutará un bombeo, la prolongación de la red de saneamiento para la conexión de la nueva estación depuradora, urbanización y acceso a las nuevas instalaciones, dotación de servicios de suministro y las infraestructuras necesarias para completar el sistema de depuración municipal.