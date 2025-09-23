La AECC incorpora la voz de los pacientes en la investigación oncológica

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Pontevedra impulsa un programa pionero enEspaña llamado Patient Advocacy que permite incorporar la voz de los pacientes en el proceso de investigación oncológica. Mañana miércoles celebra «Diálogos de ciencia» en su sede de Eduardo Pondal, a las 11.30 con David Posada, catedrático de Genética en la Universidad de Vigo y Ayuda Investigador AECC 2021 y la paciente Marita Valdés.