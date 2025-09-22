Viernes de «conversa» en el Café Moderno

Hay personas que buscan algo más en su tiempo de ocio y se apuntan a desafíos que les llena el espíritu a través del aprendizaje. Es el caso de los asiduos a las conversaciones que la plataforma Intercambio de Idiomas Pontevedra organiza cada viernes con la llegada de las primeras horas de la noche para animar la vuelta a la rutina invernal.

El pasado viernes inicio de nuevo su andadura y en esta segunda sesión, celebrada este viernes 19 ha quedado clara que la esencia de esta cita sigue tan viva como cuando comenzó este proyecto. Cinco años han pasado ya desde que la organización convocará su primer encuentro. Un lustro en el que el último día de la semana laboral, para la mayoría, escondía una actividad altamente atractiva para darse el gustazo de desconectar entre risas y nuevas amistades.

Muchos son los que han pasado por estas «xuntanzas». Algunos se fueron y en su lugar llegaron otros que ocuparon su sitio. Otros permanecen fieles a la llamada.

Porque si algo tiene de especial este particular «club de los viernes» es que la conversación es el centro de la dinámica pero no es una cualquiera. Porque la charla se produce en una lengua ajena a la materna, donde el inglés es el idioma por excelencia, que permite a los asistentes seguir profundizando en sus conocimientos del idioma extranjero.

Y lo hacen cómo mejor se aprende. En un ambiente divertido y sutil donde dejarse llevar por los temas que van saliendo a colación y desplegar las virtudes, en mayor o menor medida cultivadas, acerca del vocabulario y la gramática oral de aquella mientras uno se permite el placer de contar una historia o exponer su opinión acerca de este u otro asunto.

Este año además, la organización ha querido dar un espacio nuevo para alimentar imaginación y curtir espíritus. Y es por ello que los viernes a partir de las 20.00 horas hay un rincón reservado al fondo del acogedor entorno que ofrece el Café Moderno. Está reservado única y exclusivamente para el grupo de charleta. Así las ganas de ir se hacen más potentes a medida que avanza la semana.

Con la segunda sesión queda clara la intención de agrandar el grupo. Porque si algo tiene claro Intercambio de Idiomas Pontevedra es que nunca sobra nadie si tiene ganas de mezclarse, hablar en inglés, castellano, gallego o francés y escuchar a los demás. Una manera estupenda y natural de aprender otra lengua mientras uno hace amigos casi sin querer.

Porque esa es otra de las ventajas de participar en un encuentro como este, que conocer a gente nueva de la misma edad y otras, con vidas similares y diversas, y experiencias de todo tipo es posible en la ciudad.

Y es que Pontevedra es cada día, poco a poco, una ciudad más abierta. No hace mucho que una amiga ucraniana explicaba lo difícil que se le hacía vivir en la Boa Vila. Tenía claro todo lo que le ofrecía, pero le faltaba poder expresarse con libertad en sus conversaciones diarias en una lengua que le resultase más familiar que el castellano o el gallego (mientras aprendía ambos). Porque para muchos extranjeros, poder socializar en inglés y otros idiomas que dominan a pesar de no ser los suyos de nacimiento, es un desahogo frente a la inevitable soledad interna que uno siente cuando pasan los meses sin poder expresarse con comodidad. Sin sobreesfuerzos por comprender lo que un grupo de amigos cuenta a toda velocidad entre cervezas.

De este modo todo el que viva está circunstancia o aquellos que deseen profundizar en el inglés y, quién sabe tal vez otras lenguas si el grupo se hace más heterogéneo, aún puede sumarse a los encuentros de conversación de los viernes por la tarde. Para ello la organización ha puesto en marcha una página web (intercambioidiomaspontevedra.org) donde poder informarse y apuntarse a las sesiones. Además es posible sumarse un poco más tarde, si el trabajo y otras obligaciones no permiten asistir a la hora en punto.