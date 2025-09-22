Los vecinos inundan Godos de cruces y pancartas contra la Variante de Caldas

El rechazo al trazado elegido por el Ministerio de Transportes para la Variante Oeste de Caldas, ya se plasma en el territorio. Vecinos de la parroquia de Godos han llenado la zona de cruces y pancartas en las que piden la paralización total del proyecto y la reformulación de una propuesta que tenga en cuenta las inquietudes y demandas vecinales.

La parroquia rechaza el trazado elegido. | FdV

En total son cuatro las plataformas que expresaron su descontento con los ocho kilómetros del nuevo vial tras haber nacido en las últimas semanas en las parroquias de Godos, Bemil, Santa María y Arcos. Aseguran que existe una enorme y profunda preocupación «por la futura variante», al considerar que provocará graves daños y perjuicios que causa la propuesta, una postura que está refrendada por las cerca de 3.000 alegaciones que se presentaron en apenas diez días.

Los vecinos defienden la opción de construir una vía blanda, con aceras y accesos, que una la N-550 y la N-640, pero con trazado consensuado. Proponen que no se construya el acceso al puerto dentro de este proyecto, ya que los perjuicios y daños para las parroquias y sus habitantes serían mucho mayores que los supuestos beneficios, debido a que el ahorro en tiempo que supondría la nueva construcción sería de menos de un minuto. Además reclaman que se liberalice el tramo de la Autopista del Atlántico (AP-9) entre Saiar y Carracedo, en ambos sentidos, puesto que ayudaría a reducir el tráfico en el núcleo urbano. Entienden además que debería recuperarse el proyecto de la AG-47, que lleva paralizado varios años en su fase final, y que solucionaría, a su juicio, definitivamente la conexión del puerto de Vilagarcía.