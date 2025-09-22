Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres nuevos talleres de capacitación digital

La Diputación organiza tres nuevos talleres de capacitación tecnológica a cargo de la Rede SmartPeme+ entre hoy y este jueves de forma telemática. Se tratarán temas de interés para el tejido empresarial de la provincia, como la creación de marca, la economía circular y el posicionamiento web, entre otros. Todos los talleres requieren inscripción previa.

