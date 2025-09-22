El rey emérito regresa al ‘Bribón’ para revalidar el título mundial de 6 Metros

Nueva York acoge desde este martes el Campeonato del Mundo de 6 Metros, en el que el ‘Bribón’, del Real Club Náutico de Sanxenxo y patroneado por el rey emérito Juan Carlos I, defenderá el título logrado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

Entrenamiento de este lunes / María Muiña

En la regata oficial de entrenamiento, disputada la pasada madrugada, el equipo español, que ya cuenta con tres coronas Mundiales, se impuso con autoridad, logrando un primer puesto por delante de dos de los favoritos locales, el ‘Sprit’ y el ‘Jill’. El otro representante nacional, el ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella, completó una destacada actuación con un cuarto puesto. El campeonato se celebra en Oyster Bay hasta el próximo día 27, con la participación de 29 equipos procedentes de nueve países, que competirán desde las instalaciones del histórico Seawanhaka Corinthian Yacht Club (SCYC).

Juan Carlos I cambia así las aguas de Sanxenxo por las de Nueva York y este campeonato llega apenas una semana después de su última visita a la ría, el pasado fin de semana, con motivo de la prueba que lleva su nombre. Después de aterrizar en A Coruña y viajar a las Rías Baixas en el coche de su inseparable amigo Pedro Campos, el emérito se dejó ver junto a su sobrina Simoneta Gómez-Acebo y también recibió la visita de su hija la Infanta Elena, acompañada por su prima y por su sobrina, Irene Urdangarin.

También disfrutó, rodeado de familiares y amigos, de una cena en el mar a bordo del barco Deiramar Dos, un bateeiro ya utilizado en anteriores ocasiones para cerrar el verano con una cena a bordo. En esta ocasión, fondearon entre la playa de Chancelas y Combarro, en Poio, y disfrutaron de un menú a base de mejillones, sardinas, percebes y jamón.