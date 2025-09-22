Recuerdo en el Pozo da Revolta a los represaliados por el franquismo

El Pozo da Revolta, en Bagüín, acogió ayer, como cada año por estas fechas, el homenaje a los marinenses represaliados por el franquismo, y en especial a los fusilados en ese lugar, entre ellos Carmen Area, A Capirota. Los actos fueron organizados, como es habitual por la Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica que lidera Queta Otero, ‘Molas’, en recuerdo «ás persoas que defenderon a Liberdade». La ceremonia incluyó el relato de Carlos Villegas, vecino de Seixo y miembro de la asociación.