El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio

El Concello de Pontevedra vivió este lunes un tenso encuentro entre los grupos políticos del municipio en la sesión ordinaria de su pleno de septiembre con la masacre de Gaza como telón de fondo. El debata del genocidio fue el que más revuelo suscitó con la propuesta, finalmente aprobada por mayoría, de los socialistas para exigir el cese de las hostilidades en la franja de Gaza, con la enmienda del BNG. Mediante su aprobación, el Concello se compromete a no acoger ningún evento deportivo, cultural o de cualquier índole en el que participen representantes del Estado de Israel o que esté financiados por este, con el fin de condenar el genocidio hacia el pueblo palestino. «No tenemos competencias para parar un genocidio, pero sí que está en nuestras manos hacer lo que podamos y presionar a quien sí tiene capacidad de frenarlo», expresa Eva Villaverde, concelleira de Seguridade.

Por su parte, Rafa Domínguez, en representación del PP, indica que «el BNG y el PSOE ha confundido la legítima solidaridad con el pueblo palestino con el ataque a todas aquellas personas nacidas en Israel» y declara que la moción aprobada es «ilegal», «induce al odio contra una minoría» y «limita los derechos fundamentales de las personas nacidas en Israel». Por ello, solicita a la Fiscalía «que investigue de oficio» si lo aprobado «se trata de un delito de odio establecido en el Código Penal».

Ante la postura de Domínguez, Iván Puentes, portavoz del PSOE, califica la intervención de «fascista» y expresa que le da «asco» y «vergüenza» que Domínguez no sea «capaz de llamarle genocidio a lo que está pasando en Gaza y a condenar lo que está haciendo Israel». Tanto PSOE como BNG municipales destacan que los deportistas israelíes serán bienvenidos en Pontevedra y podrán participar en las competiciones, pero no representando al «Estado genocida de Israel». «Estamos votando lo mismo que se hizo con Rusia y Bielorrusia en la invasión a Ucrania», declara Miguel Fernández Lores, ataviado durante todo el pleno con un pañuelo palestino.

El Concello actualizará el Plan de Emergencias

El BNG de Pontevedra expresó su compromiso de actualizar el Plan de Emergencias Municipal. Fue el resultado de la propuesta realizada por el Partido Popular tras comprobar que este plan llevaba 18 años sin ser revisado, por lo que solicitaron en el pleno su actualización.Por ello, Eva Villaverde, concelleira de Seguridade, comunicó que están «trabajando permanentemente en la planificación de emergencias». De hecho, Villaverde destacó que actualmente están trabajando en un plan de inundaciones y reafirmó su compromiso de «abordar la actualización de diligencias del Plan de Emergencias Municipal».Lo mismo sucede con la renovación del Consello Escolar Municipal, pues los socialistas de Pontevedra expresan que «tiene que renovarse» debido a que se encuentra «desfasado», pues «lleva sin ser consultado desde 2017».Por otro lado, el Partido Popular aprovechó el pleno para mostrar su rechazo ante los acuerdos del Gobierno de España con Cataluña. Así pues, Rafa Domínguez, portavoz de los populares, indica que «para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, los gallegos vamos a tener menos recursos», denunciando que «Sánchez llega a un acuerdo con los independentistas en el que vende a las comunidades autónomas», ya que «le perdona la deuda y roba a los gallegos y al resto de comunidades que pagarán la deuda», un acto que cataloga de «injusto», «inmoral» y «en contra de la igualdad de todos».