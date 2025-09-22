Outono, un taller de manualidades en Marín
El Ateneo Santa Cecilia, en Marín, abre el plazo de inscripción a su primer taller de manualidades: Outono. Está dirigido a niños a partir de los siete años y se realizará el sábado 18 de octubre de 11.00 a 12.00 horas y la fecha límite para apuntarse es el miércoles 8 de octubre. Las plazas son limitadas, con preferencia para los hijos de socios, que podrán participar gratis. El resto pagan 8 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- De nuevo 30 grados a las puertas del otoño
- Domínguez: «La Diputación ha invertido 28 millones en la ciudad en solo dos años»