Outono, un taller de manualidades en Marín

El Ateneo Santa Cecilia, en Marín, abre el plazo de inscripción a su primer taller de manualidades: Outono. Está dirigido a niños a partir de los siete años y se realizará el sábado 18 de octubre de 11.00 a 12.00 horas y la fecha límite para apuntarse es el miércoles 8 de octubre. Las plazas son limitadas, con preferencia para los hijos de socios, que podrán participar gratis. El resto pagan 8 euros.