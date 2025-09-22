Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos abonos para Domingos do Principal al agotarse los cien primeros en apenas 48 horas

REDACCIÓN

Pontevedra

El Concello ha tenido que ampliar su oferta de abonos para el ciclo de artes escénicas Domingos do Principal, que arranca el próximo 12 de octubre e incluye seis espectáculos, tras agotarse en apenas 48 horas los cien primeros. La plataforma de venta Ataquilla.com activó ayer un nuevo bloque de 50 abonos para las sesiones de mediodía y otros 50 para las funciones de las 18.30 horas.

