Medición de la calidad del aire en las escuelas

La Asociación Pedaladas promueve hoy la actividad «Al cole sin humos», con el fin de medir la calidad del aire en los entornos escolares y concienciar sobre su importancia. Consiste en un taller interactivo para enseñarles a los niños y niñas a utilizar un dispositivo de medición que les permitirá conocer las partículas que respiran durante su desplazamiento al colegio.