Medición de la calidad del aire en las escuelas
La Asociación Pedaladas promueve hoy la actividad «Al cole sin humos», con el fin de medir la calidad del aire en los entornos escolares y concienciar sobre su importancia. Consiste en un taller interactivo para enseñarles a los niños y niñas a utilizar un dispositivo de medición que les permitirá conocer las partículas que respiran durante su desplazamiento al colegio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- De nuevo 30 grados a las puertas del otoño
- Domínguez: «La Diputación ha invertido 28 millones en la ciudad en solo dos años»