Mabel Lozano concienciará en Vilaboa contra la trata de personas

El Concello de Vilaboa, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), acoge el próximo viernes 3 de octubre una jornada de sensibilización contra la trata de personas y la explotación sexual. El acto, que se desarrollará en el salón de actos de la Casa de Cultura de Riomaior, contará con la presencia de la reconocida cineasta y activista Mabel Lozano, autora de documentales de referencia sobre esta problemática social.

La iniciativa se enmarca en las políticas municipales de lucha contra la violencia de género y forma parte de las actividades de sensibilización que el Concello desarrolla a lo largo del año en colaboración con organismos estatales y organizaciones especializadas.

Durante la jornada se proyectarán dos trabajos audiovisuales de especial relevancia: "Biografía del cadáver de una mujer", galardonado con el Premio Goya 2021 al Mejor Cortometraje Documental, y "AVA", Premio Goya 2024 en la misma categoría, ambos dirigidos por Mabel Lozano. Estos documentales abordan de forma directa la realidad de la trata de personas con fines de explotación sexual, una de las formas más graves de violencia contra las mujeres.

La jornada se estructura en dos sesiones adaptadas a diferentes públicos; así habrá una sesión educativa a las 12.00 horas dirigida específicamente al alumnado de Educación Secundaria, con prioridad para estudiantes de 13 años en adelante del CEIP Toural. Esta sesión, de hora y media de duración, incluye materiales audiovisuales específicamente adaptados al público juvenil y persigue objetivos de prevención y sensibilización entre la población más nueva.

Por la tarde habrá una sesión abierta a la ciudadanía a partir de las 18.00 horas. Tras la apertura comenzará el pase de los dos documentales para continuar a las 18.50 horas con una intervención de Mabel Lozano finalizando la actividad con un coloquio y debate.

Mabel Lozano es una de las figuras más reconocidas en el panorama audiovisual español en la denuncia de la trata de personas y la violencia de género. Su filmografía incluye obras como "Chicas nuevas 24 horas" (2015), primero documental español sobre prostitución y trata, "El proxeneta" (2020) y "Biografía del cadáver de una mujer" (2024), este último reconocido con los máximos galardones cinematográficos.

La cineasta combina su trabajo artístico con un intenso activismo social, participando regularmente en foros especializados, conferencias universitarias y campañas institucionales de sensibilización. Sus documentales se caracterizan por el tratamiento riguroso y humano de los testimonios de las víctimas, convirtiéndose en herramientas de denuncia y concienciación social.