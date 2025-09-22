Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen

Con motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen, el colectivo A Regaduxa. Memoria Histórica de Vilaboa organiza un homenaje al vecino de Paredes (Vilaboa) Juan Lago Collazo, supervivente del citado campo de concentración en el que estuvo detenido entre diciembre de 1940 y mayo de 1945.

Juan Lago Collazo nació en Paredes (Vilaboa) en 1914 y murió en Francia en el año 1996. Su vida es una "extraordinaria historia de compromiso, lucha contra el fascismo, resistencia y supervivencia, por lo que según A Regaduxa "merece el reconocimiento y gratitud del pueblo de Vilaboa".

Este reconocimiento se hará el próximo domingo 5 de octubre en la Cantera de Paredes mediante un acto público en el que partciparán su hija Viviane y sus nietos Enmanuel y Valerie, que vendrán expresamente desde Francia para el homenaje.

Se descubrirá una placa en recuerdo de los hitos más sobresalientes de su biografía: la detención por los golpistas en Paredes después de levantamiento de 1936, el intento de fusilamiento en el cementerio de Ponte Sampaio en verano de 1936, la deserción del ejército franquista y el paso a las filas republicanas en 1937, el exilio e internamiento en el campo de refugiados de Saint Cyprien en Francia (1938-1939), la partcipación en la 115 Compañía de Trabajadores Extranjeros (1939), la detención por los nazis en verano de 1939 y el internamiento en Estrasburgo, y la deportación al campo de concentracióny exterminio nazi de Mauthausen (Austria), en el que estuvo preso hasta que en 1944 fue trasladado al subcampo de Ebensee, del que fue liberado el 6 de mayo de 1945 por las tropas aliadas.

Juan Lago en los meses posteriores a la liberación, ya en Francia / A Regaduxa

Juan Lago Collazo figura en la documentación alemana como Alberto Martínez Sánchez, natural de La Habana. Esto es así porque después de llegar a Francia cambió suidentidad para evitar una muerte segura en el caso de su devolución por las autoridades francesas a la España de Franco.

Poco después de su liberación fue trasladado a París y posteriormente a Fort de Champigny, un cuartel del ejército francés cerca de París convertido en hogar de convalecencia.

Allí conoció a Andrés Campos, un emigrante de Murcia, que lo acogió y le prestó ayuda. Con la colaboración de Germaine, la hija de Andrés con la que casó finalmente, preparó los exámenes de mecánica y consiguió empleo en una fábrica. Visitó Galicia en varias ocasiones en los años sesenta, después de obtener la ciudadanía francesa. Murió en Franciaa, y sus cenizas fueron depositadas por su hermano Ramón en el cementerio de Cedeira (Redondela).

En los años 50 y 60 tuvo el reconocimiento como combatiente contra la Alemania nazi y como víctima del nazismo.

El homenaje a Juan Lago Collazo está organizada por el colecvo “A Regaduxa” y cuenta con la colaboración del Concello de Vilaboa y la Comunidad de Montes de Vilaboa.