La falta de médicos en Anafáns obliga a cerrar el centro de salud por las tardes

La falta de médicos en el centro de salud de Anafáns, en San Salvador de Poio, está provocando numerosos trastornos en la atención de los pacientes que tienen que acudir a consulta en Medicina de Familia.

Muchos de ellos tienen que recurrir a los servicios de urgencias extrahospitalarias del Punto de Atención Continuada (PAC) de A Parda para poder se atendidos y no empeorar de sus dolencias, ya que las citas que se les están dando son a varias semanas vista.

Además, también se están produciendo cambios de las citas ya concertadas, incluso en el mismo día con otra franja horaria, lo que impide que algunos usuarios tengan complicaciones para ir por motivos personales tanto familiares, de conciliación, como laborales.

«Te cambian la citas como si tú en tu trabajo pudieses faltar cuando te da la gana y no tuvieses que avisar con antelación», se queja un vecino, a quien le modificaron la suya del horario de mañana al de tarde.

«Yo tenía que tomarme un corticoide, pero como mi médica no atendía y no me daban hasta dentro de un mes tuve que ir hasta A Parda para que me diesen la receta», afirma otra usuaria, que lamenta «tener que ir por Urgencias para este tipo de cosas que no deberían ser urgentes, pero no nos dejan otra opción».

«En mi caso, tenía la medicación de la migraña sin actualizar, así que tuve que echar mano de favor en la farmacia, a quienes aún les estoy debiendo la receta», cuenta otra paciente, que sigue pendiente desde hace más de un mes de un resultado de una analítica con su médica de cabecera.

En la puerta principal del centro de salud hay un cartel que indica las complicaciones por las que pasa durante este mes de septiembre y que, como ocurre siempre con las gestiones en el ámbito sanitario, repercuten en los pacientes. Así, se informaba de que durante la primera quincena en el centro de salud solo se atendería en horario de mañana y que ahora, en la segunda, también de mañana, mientras que de tarde solo se abriría los lunes y miércoles.

Exterior del centro de salud Anafáns de San Salvador de Poio. / Gustavo Santos

Preocupación de Agís

Además de las quejas vecinales, también el PSdeG-PSOE de Poio ha expresado su malestar con la situación a través de su portavoz, Gregorio Agís.

«El centro de salud de Anafáns permanece cerrado por las tardes por falta de facultativos y no se reponen médicos ni se cobren las vacaciones. Hoy no tuvo atención medica por la mañana, con enormes colas de vecinos solicitando cita para ser atendidos», critican los socialistas.

«Exigimos que se abran las agendas, cubrir se cubran las plazas con contratos estables para garantizar ratios asumibles de médico por habitante y mantener el centro de salud abierto por las tardes para una atención mínima», reclaman.

«La degradación de la Atención Primaria es una estrategia del Partido Popular que busca que la ciudadanía se decante por la sanidad privada. Este deficiente funcionamiento no es exclusivo de Poio, pero en otros lugares los responsables políticos exigen y alzan la voz para reclamar un mínimo de asistencia. En Poio, el alcalde se mantiene callado al servicio de la Xunta de Galicia y atado de manos», lamenta el PSOE.

Por todo ello, reclaman a Ángel Moldes que «defienda los intereses sanitarios del municipio y que no se ponga de perfil, como hasta ahora». «Pedimos que reclame a la Xunta, gestionada por su propio partido, refuerzos inmediatos de facultativos y un plan de contingencia en Poio que permita la ampliación de horarios y reduzca los tiempos de espera». En caso contrario, los socialistas advierten de que convocarán movilizaciones para reclamar una atención sanitaria «decente».

Por otra parte, recuerdan que sigue sin haber noticia «del nuevo centro de salud comprometido en el mandato anterior», con la puesta a la disposición de los terrenos y adaptado a las exigencias del Sergas. «No vemos ningún avance y el Concello no mueve ficha», concluyen los socialistas.