Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao

No deja de crecer el presupuesto del ambicioso proyecto que maneja al Concello desde hace años para remodelar por completo la zona de la calle Rosalía de Castro en Mollavao, en el entorno del «solar de los circos». La iniciativa, que comenzó con una estimación inicial de poco más de tres millones de euros, ya se sitúa ahora en los cinco millones. Las últimas exigencias de Costas, que obliga al Concello a renaturalizar el citado solar, mediante un ajardinamiento natural, añade más de un millón de euros a las cifras iniciales, que ya tuvieron que actualizarse hace unos meses debido a la inflación. A todo ello se deben añadir los fondos, aún sin cuantificar, para crear un nuevo aparcamiento disuasorio en las inmediaciones, ya que el «solar de los circos» dejará de tener ese uso.

El último «sobrecoste» es el derivado de las condiciones de Costas para actuar en la zona, ya que buena parte está integrado en suelo de Dominio Pública Marítimo-Terrestre. Habrá que ajardinar el «solar de los circos» en las márgenes del futuro vial que atravesará esta finca para enlazar Rosalía de Castro y la avenida de Marín. Por el momento se estima que costará 1.057.000 euros, pero el diseño todavía debe ser supervisado por Costas. Ya se ha solicitado su autorización para poder ejecutar esa renaturalización, después de construirse el vial interior o «bypass». Ya se dispone del permiso de Adif, ya que las vías del tren al Puerto pasan por la zona.

La remodelación de las calles Rosalía de Castro y Simón Bolívar y ese «bypass de Mollavao» ya registraron hace un año un incremento de un 18% en total en sus precios, que pasarán entre ambos de los 3.169.933 euros iniciales a 3.726.621. La gran subida se produce en la creación del vial de Mollavao, que pasará de 938.824 a 1.279.762 euros, un aumento de 340.937,70 euros que asumirá la Administración local y que supone un 36% más. En el caso de las reformas de las calles Rosalía de Castro y Simón Bolívar, el incremento es de 215.751 euros, con lo que la cuantía del proyecto crece casi un 10%% para pasar de 2.231.108,11 a 2.446.858,84 euros.

Está previsto que el nuevo vial de Mollavao conecte la calle Rosalía de Castro con la avenida de Marín, con el objetivo de reordenar el tráfico y aplicar el sentido único en la primera de las vías. Esa misma calle será objeto, como parte de la segunda obra, de una humanización, con la futura carretera que transcurrirá entre dos glorietas.

La parcela del «solar de los circos» abarca un total de 16.450 metros cuadrados y el proyecto ya remitido a Costas apuesta por una renaturalización intensiva con vegetación, si bien es posible que haya que introducir ajustes en especial en los denominados «elementos emergentes que necesitan una base sólida de hormigón», un material que el departamento ministerial limita en suelo marítimo-terrestre. Esto incluye, por ejemplo, la iluminación alta o la posible creación de un parque infantil, para los cuáles el equipo redactor propuso soluciones que podrían implicar demasiada estructura de hormigón. En vez de báculo altos, se podrían colocar boyas bajas que requieren mucho menos apoyo, ya que el vial ya llevará iluminación.

Un posible párking disuasorio alternativo

Desde hace varios meses Costas trabaja en la recuperación de antiguas concesiones en Mollavao ahora sin uso. En su día ya lo hizo con parte de los terrenos de Malvar y ahora trabaja en la antigua fábrica de corcho. El Concello apuesta por la desafectación de parte de esos terrenos, en especial en la parte situada por encima de la vía del tren, correspondiente a la antigua concesión de Malvar y otras parcelas.

Esta superficie, que se estima en aproximadamente dos hectáreas, pasaría al Concello para realizar actuaciones allí. Una posibilidad es que esta zona se dedique a estacionamiento disuasorio, sustituyendo el aparcamiento actual de la parcela que será renaturalizada. Según el gobierno local, Costas se muestra dispuesta a colaborar, estimando un plazo de entre seis y ocho meses para este proceso.

Esta actuación supondría elevar aún más un presupuesto que no deja de crecer, pero se plantea a medio-largo plazo toda vez que aún será necesario recibir la autorización final de Costas para poder licitar la ejecución del «bypass», para acometer después la renaturalización del resto del solar y, realizar la «humanización» del tramo de Rosalía de Castro, que abarca, aproximadamente, desde la rotonda de María Victoria Moreno hasta el puente del tren. Desde ahí hasta Praceres ya actúa la Xunta.