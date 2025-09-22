Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza

La Guardia Civil de Sanxenxo ha detenido a un vecino de esta localidad, de 32 años de edad, como presunto autor de varios robos cometidos en las últimas semanas.

Los robos se cometieron tras forzar los accesos varios establecimientos de hostelería y locales de lavandería autoservicio, en los que el ladrón se apropió del dinero de las cajas registradoras y diversos efectos.

Además, también produjo daños de consideración en los locales y los robos, según han apuntado fuentes de la Comandancia, generaron una creciente preocupación entre los vecinos.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo se hizo cargo de las pesquisas y, tras diferentes inspecciones oculares practicadas, así como pruebas recabadas en el lugar de los hechos, pudieron identificar al presunto autor, que coincidía con la persona que en días pasados ya había cometido otros hechos similares en una gasolinera y establecimiento con máquinas de vending en Meaño y en otros establecimientos de Sanxenxo.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cambados, donde deberá responder el detenido cuando sea citado para ello.