Delegados de diez municipios integran la nueva coordinadora comarcal socialista

La nueva Coordinadora Comarcal de Pontevedra del PSdeG-PSOE celebró su primera reunión, tras la reelección de Guillerme Pérez Aguja, actual secretario de Organización de la Agrupación Socialista Local de Pontevedra, como coordinador de esta circunscripción territorial. La nueva coordinadora está compuesta por los secretarios generales de las agrupaciones municipales, los portavoces de los grupos municipales, y los alcaldes del PSdeG-PSOE, en los municipios de A Lama, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Fornelos de Montes, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Soutomaior, a los que se suman en este nuevo período, por resolución emanada del 15 Congreso Nacional de los socialistas gallegos, los municipios de Barro y Campo Lameiro.