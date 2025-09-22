Delegados de diez municipios integran la nueva coordinadora comarcal socialista
REDACCIÓN
Pontevedra
La nueva Coordinadora Comarcal de Pontevedra del PSdeG-PSOE celebró su primera reunión, tras la reelección de Guillerme Pérez Aguja, actual secretario de Organización de la Agrupación Socialista Local de Pontevedra, como coordinador de esta circunscripción territorial. La nueva coordinadora está compuesta por los secretarios generales de las agrupaciones municipales, los portavoces de los grupos municipales, y los alcaldes del PSdeG-PSOE, en los municipios de A Lama, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Fornelos de Montes, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Soutomaior, a los que se suman en este nuevo período, por resolución emanada del 15 Congreso Nacional de los socialistas gallegos, los municipios de Barro y Campo Lameiro.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- De nuevo 30 grados a las puertas del otoño
- Domínguez: «La Diputación ha invertido 28 millones en la ciudad en solo dos años»